Bloco de Esquerda questiona Governo sobre problemas no serviço postal em Boticas

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) informou que tem recebido várias denúncias da população do concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, sobre o atraso sistemático na distribuição postal feita pelos CTT no concelho.

Recentemente, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas voltou a denunciar a situação, que segundo Fernando Queiroga, “o problema arrasta-se desde agosto de 2021, data em que a autarquia reportou junto dos CTT as repetidas falhas na entrega de correio”.

Segundo as informações, a situação torna-se insustentável para a população e com prejuízos monetários devido a faturas da eletricidade, da água, ou de serviços de comunicação chegam já depois de ultrapassado o prazo de pagamento das faturas. Esta situação, por se ter tornado persistente, prova que a distribuição postal não está a ser feita devidamente.

Boticas é um concelho envelhecido, onde a maioria dos pensionistas recebem as suas reformas por vale postal, que chegam muito atrasados, causando imenso transtorno.

O Bloco de Esquerda considera esta situação “inaceitável”. “Deve o Governo exigir o cumprimento dos critérios de qualidade do serviço postal universal estipulado no contrato de concessão”. Os deputados do Bloco pretendem, por isso, saber se o Governo tem conhecimento da situação e como pretende o Governo resolver a situação.