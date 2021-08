Na próxima quarta-feira, dia 1 de setembro, pelas 10 horas, o Bloco de Esquerda (BE) fará uma visita ao Cais da Régua, relativamente à poluição no rio Douro.

A visita contará com a presença da Deputada na Assembleia da República, Maria Manuel Rola, com a candidata à Câmara Municipal, Enara Teixeira, e com o candidato à Assembleia Municipal, Vasco Valente Lopes.