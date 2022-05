BNI Nobre organiza evento dedicado a despertar potencial das empresas locais

A BNI Nobre – Norte Interior e Porto vai organizar, no próximo dia 4 de junho, o “Vila Real: empreende”, um evento empresarial destinado aos agentes locais, com o objetivo de “despertar o potencial das empresas e dos empreendedores em geral do norte do país”.

“No fundo, o que se pretende é perceber as oportunidades existentes para quem quer empreender e para quem está disponível para arriscar. Vamos centrar-nos em diversos aspetos, principalmente, na forma como manter o foco e a determinação perante as dificuldades, visto que vivemos num período pós-pandemia em que houve muitos negócios que passaram por sérias dificuldades e que tiveram de se reinventar”, explicou o presidente da BNI Nobre, Fábio Sigre, reforçando que o objetivo também passa por “obter respostas às questões que possam surgir”, uma vez que o evento será interativo entre plateia e oradores.

Oradores “de alta performance”

A programação deste evento será dividia em quatro momentos, em que intervirão diversos oradores para dar o seu contributo nas várias áreas de interesse abordadas, Assim, o primeiro interveniente será Ricardo Frade, um coach (treinador) na área financeira, que abordará a produtividade e a eficiência, elementos que permitem transformar as empresas em verdadeiros “relógios suíços”.

Seguir-se à a intervenção de Cristiano Gomes, socio administrador do Grupo MENIN, em que discutirá o porquê da escolha de investir na região e qual o seu potencial, percebendo a perspetiva de alguém que arriscou no local.

Depois, será a vez de Jorge Coutinho, um coach de alta performance e desenvolvimento pessoal “que tem estado bastante em foco”, pela sua ajuda aos empresários no que diz respeito à obtenção de um maior rendimento através do deu desenvolvimento pessoal.

Por fim, haverá uma mesa-redonda, que reunirá vários agentes regionais tais como Nuno Augusto, presidente do Regia-Douro Park, João Barroso, vice-reitor para a inovação e transferência de tecnologia e Universidade Digital da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD); Graça Lousada coordenadora do Núcleo de Gestão do Mercado de Emprego do IEFP, Emanuel Camilo, presidente da NERVIR e, por fim, José Augusto Teixeira, diretor executivo do BNI NIP.

“O objetivo é falar-se de negócios e encontrar aqui diferentes perspetivas. Além disso, também procuramos fomentar o conhecimento e a partilha entre empresários locais, tentando tornar a nossa região mais forte e mais competitiva”, reforçou, Fábio Sigre.

A aquisição dos bilhetes deve ser efetuada no site www.vilarealempreende.pt, até dia 2 de junho, local onde poderão encontrar toda a informação adicional necessária sobre o evento que decorrerá nos claustros do Palácio do Conde de Amarante (Antigo Governo Civil de Vila Real) a partir das 14h30.