Bolsas de Estudo atribuídas a alunos do concelho de Balpaços

O executivo municipal aumentou no presente ano letivo para 120 o número de bolsas a atribuir aos estudantes do ensino superior, tendo sido entregues no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira, esta terça-feira, dia 26 de Julho.

Das 123 candidaturas recebidas nos serviços municipais, 107 foram elegíveis para a atribuição. As bolsas que têm um valor individual de 500,00 euros são, segundo o edil Amílcar Almeida, “uma ajuda significativa para os agregados familiares e, ao mesmo tempo, uma forma da autarquia acompanhar o percurso educativo superior dos nossos jovens e promover a igualdade de oportunidades”.

Com a concessão destas bolsas de estudo a Autarquia, além de reduzir as desigualdades sociais e promover a inclusão social, visa também, numa ação de médio e longo prazo, o desenvolvimento social e humano do concelho, ao possibilitar a estes jovens, através do acesso à educação de nível superior, uma vida profissional mais promissora, contribuindo, igualmente, para o desenvolvimento educacional e cultural do nosso Concelho.Desde o primeiro mandato que o executivo municipal tem alterado o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, tendo como linha mestra que o desenvolvimento de qualquer território passa pela educação das suas gentes.

No ano letivo de 2013/2014 o número de bolseiros foi aumentado, passando de 20 para 40 e no ano letivo seguinte o valor da bolsa duplicou, sendo fixado em 500 euros. O número de alunos contemplados foi aumentando, até que este ano letivo se fixou nos 120. “Acreditamos que os nossos jovens estudantes engrandecem o nosso concelho e que no futuro possam levar mais longe o nosso empenhamento”, referiu o Presidente da Câmara, Amílcar Almeida.