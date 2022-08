Bombeiros da Cruz Branca recebem vista de bombeiros suíços

Os Bombeiros da Cruz Branca – Vila Real, foram ontem presentados com uma visita especial: cinco bombeiros suíços visitaram as suas instalações. Estes são Bombeiros em três Corpos de Bombeiros na Região do Valais na Suíça: Corps des Sapeurs-Pompiers de Fully (CSP Fully) Centre de Secours Incendie des Deux Rives (CSI 2 Rives) e Corps des Sapeurs-Pompiers de Saxon (CSP Saxon).

Houve oportunidade de partilhar ideias, métodos de trabalho e apurar diferenças na organização. Para recordar este dia, foi feita a troca de bonés e patchs com os símbolos dos diferentes Corpos de Bombeiros.

Desta visita informal, mas que como é comum entre camaradas Bombeiros nunca deixa de ser de trabalho, poderão surgir sinergias, novas ideias e oportunidades, nomeadamente na área dos incêndios rurais pois, mesmo que por vezes se pense o contrário, Portugal é uma boa “Escola”.