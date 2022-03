Bombeiros de Mesão Frio assinalaram 84.º aniversário

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio (AHBVMF) assinalou, na passada terça-feira, dia 15 de março, 84 anos ao serviço da população mesão-friense, com uma homenagem singela à memória dos bombeiros, dirigentes e benfeitores já falecidos, que se entregaram à missão altruísta de servir a instituição e a comunidade, com o seu empenho e dedicação.

Como vem sendo habitual, os Bombeiros de Mesão Frio realizaram a romagem ao Cemitério Municipal, com elementos da Direção, do Comando, do Corpo Ativo, dos representantes das entidades convidadas e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Fernando Correia, em representação do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Silva, impossibilitado de estar presente.

A cerimónia decorreu pelas 17h30, no Cemitério Municipal, onde foi depositada uma coroa de flores no monumento de homenagem aos soldados da paz, com o propósito de saudar, evocar e honrar as suas memórias. Devido à situação pandémica, este é o segundo ano consecutivo que a AHBVMF se vê impossibilitada de fazer a reconhecida homenagem, com a dimensão e importância que a instituição representa para o concelho e para o País.

Em representação do Comando da AHBVMF, Pedro Poças declarou que esta instituição “tem um passado de que nos orgulhamos muito. Esperamos que o nosso futuro seja brilhante e para isso, contamos com o apoio de todas as instituições, nomeadamente da Câmara Municipal”, disse, justificando a ausência de elementos do Corpo Ativo que, pelas ocorrências surgidas no próprio dia, não puderam estar presentes.

Para o Presidente da Direção da AHBVMF, António Almeida, comemoram-se “84 anos de glória” e uma “história da qual nos devemos orgulhar”.

Também o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio usou da palavra para reiterar que “a autarquia estará sempre disponível para a associação, que só nos honra e orgulha a todos, pelo trabalho feito e por aquele que está em curso.”

Após a homenagem, houve um porto de honra no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mesão Frio e foi servido o bolo de aniversário alusivo aos seus 84 anos.

A Câmara Municipal de Mesão Frio presta a sua homenagem a todos os Homens e Mulheres que fizeram e fazem parte da história desta associação, reconhecendo os seus importantes papéis no serviço público de segurança e socorro à população.