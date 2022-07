Bombeiros de Mesão Frio deram posse ao novo comandante

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio (AHBVMF) realizou uma cerimónia, no passado dia 23 de julho, que ficou marcada pelo importante momento solene de homenagem a Paulo Silva, Comandante cessante e atual presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, com a atribuição do Crachá de Ouro, uma das mais altas distinções honoríficas, pelos serviços prestados durante cerca de 24 anos. Na mesma cerimónia tomou posse o novo Quadro de Comando da AHBVMF, designadamente, Pedro Poças como Comandante e Fernando Pinto como 2.º Comandante.

Na presença dos bombeiros do Corpo Ativo e demais representantes de entidades concelhias e distritais, Paulo Silva, que já foi condecorado com sete medalhas, das quais cinco são de ouro, agradeceu a homenagem, referindo que “é a maior condecoração que um bombeiro pode aspirar e que é, também, uma forma de reconhecimento sentido ao Corpo Ativo, pelo seu esforço, bem como aos Órgãos Sociais, fundamentais nesta estratégia e neste combate”, afirmou.

A mesa de honra foi composta pelo Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, pelo Presidente da Assembleia Municipal de Mesão Frio, Carlos Silva, pelo Presidente da Direção da AHBVMF, António Almeida, pelo Presidente da Assembleia Geral da AHBVMF, Alberto Pereira, pelo representante da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, Orlando Matos, pelo Comandante Operacional Distrital de Vila Real, Miguel Fonseca, pelo Presidente do Conselho Fiscal da AHBVMF, António Félix e pelo reverendíssimo Pároco Luís Saavedra.

Paulo Silva terminou a sua comissão de serviço na AHBVMF, passando ao Quadro de Honra em novembro de 2021. Em reunião da Direção, foi deliberado, por unanimidade, propor à Liga dos Bombeiros Portugueses atribuir-lhe o Crachá de ouro, “por ter exercido ao longo de cerca de 24 anos, as funções de comandante, de forma contínua, com dedicação e invulgar espírito de bem servir (…). A sua distinta e total dedicação, invulgar competência de comando, aliadas ao espírito de missão e alto profissionalismo, elevou mais alto o nome desta nobre associação”, pode ler-se na proposta que originou a atribuição do crachá, da Liga dos Bombeiros Portugueses.

Enquanto Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva felicitou os empossados, o Corpo Ativo e a Direção, sublinhando que continua a exigir-se “competência e disponibilidade total, porque a população está com os olhos postos em vós.”

O presidente da Assembleia Geral da AHBVMF dirigiu uma palavra de gratidão e de reconhecimento ao Comandante do Quadro de Honra, Paulo Silva e aos dois empossados, desejando que esta homenagem seja um incentivo para todos os bombeiros do Corpo Ativo.

Na sua intervenção, o Presidente da Direção da AHBVMF aproveitou a sessão solene para agradecer o esforço e a dedicação de todos e para elogiar os percursos do Comandante do Quadro de Honra, Paulo Silva, do bombeiro Miguel Miranda, que foi promovido a Chefe do Corpo Ativo na mesma cerimónia, e felicitar os dois empossados, com especial destaque para o esforço que tiveram na obtenção do curso de Comando, face às inúmeras dificuldades do dia-a-dia que encontraram pelo caminho: “A Direção reconheceu-lhes as competências técnicas, relacionais, humanas e de liderança, necessárias para o desempenho das suas funções”.

A homenagem terminou no Multiusos Municipal com um jantar comemorativo entre bombeiros, convidados e familiares diretos.