Bombeiros de Ribeira de Pena realizam treino operacional na Barragem do Alto Tâmega

Treze Operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena realizaram, no passado dia 7 de março, treino operacional numa das frentes de trabalho do Sistema Eletroprudotor do Tâmega, entre Seirós (Ribeira de Pena) e Parada de Monteiros (Vila Pouca de Aguiar).

Foi executado um exercício com vários graus de dificuldade, no qual as técnicas de resgate eram alteradas consoante as dificuldades dos Bombeiros, quando confrontados com espaços confinados ou resgate em altura.

Durante o exercício, os Operacionais foram acompanhados pela equipa médica que se encontra em permanência no local de construção e pela Empresa Conduril que projetou todo o cenário.