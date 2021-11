Bombeiros de Sabrosa usam ferramenta informática para melhorar socorro pré-hospitalar

Os bombeiros Voluntários de Sabrosa estão a utilizar a ferramenta informática iTEAMS para melhorar a performance no socorro pré-hospitalar

Visando a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados na área da saúde, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa decidiu dotar o seu Corpo de Bombeiros de um equipamento essencial e imprescindível para o socorro, integrando o projeto iTEAMS, liderado pelo INEM, o qual possibilita “melhorar o desempenho nas ações que levamos a cabo diariamente nesta importante área de atuação”.

O iTEAMS é um projeto inovador, traduzindo-se em muito mais do que um simples registo clínico. Foi desenvolvido com base em escalas com fundamento científico e que permitem aferir, de forma rápida, a gravidade dos doentes e, assim, agilizar o processo do socorro. “Foi desenvolvido pelo INEM e consiste numa ferramenta de suporte interativo entre o CODU e os nossos operacionais no terreno, bem como a otimização da gestão e controlo das diversas situações de emergência”, informou a corporação.

A integração e início de atividade da corporação de Sabrosa com este recurso iniciou-se no dia 26 de novembro, numa primeira fase com o veículo/equipa adstritas ao PEM/Sabrosa.

“O nosso agradecimento ao INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica e aos restantes parceiros pela disponibilização e implementação da ferramenta informática bem como a todos os nossos operacionais que a efetivam diariamente como uma mais-valia para todos aqueles que socorremos”, concluiu.