Bombeiros do distrito recolheram 27 toneladas de equipamentos elétricos usados em 2021

Os bombeiros das cinco associações humanitárias do distrito de Vila Real, que participam na campanha “Quartel Electrão”, recolheram mais de 27 toneladas de lâmpadas, pilhas e equipamentos eléctricos usados em 2021.

Nesta sexta edição do quartel Electrão, que decorreu de Janeiro a Novembro de 2021 e que teve como parceiro a Liga dos Bombeiros Portugueses, as associações do distrito reuniram, no total, 26.680 quilos de equipamentos elétricos usados, 810 quilos de lâmpadas e 380 quilos de pilhas.

Como contrapartida pelo seu esforço as associações recebem 75 euros por cada tonelada de resíduos recolhida. No distrito de Vila Real o valor recebido ascendeu a 2.090 euros.