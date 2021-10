Bombeiros homenageiam, em Vila Real, comandantes da Proteção Civil distrital

A Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, organiza, a 24 de outubro, às 17 horas em frente à Câmara de Vila Real uma cerimónia para homenagear o Comandante Operacional Distrital de Vila Real (CODIS), Comandante Álvaro Ribeiro e o seu 2º Comandante (2º CODIS), Comandante Borges Machado como forma de reconhecimento pelas suas ações de comando e que em muito contribuíram para a Causa dos Bombeiros.

Assim, decidiu também propor ao Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses a atribuição do Crachá de Ouro. A cerimónia é da responsabilidade da Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, que será presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, enquanto anfitrião do evento.

Marcará presença o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Jaime Marta Soares, enquanto Chanceler das Distinções Honorificas.

Estão presentes na cerimónia as Associações Humanitárias e respetivos Corpos de Bombeiros do distrito. Estarão ainda presentes os presidentes das Câmaras Municipais do distrito e outras entidades convidadas, nomeadamente que fazem parte da Comissão Distrital de Proteção Civil.