Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real condecorados pelo Presidente da República

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública e Cruz Branca de Vila Real, foi agraciada pelo Presidente da República no dia 1 de setembro de 2022, passando a ser Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique.

A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem tem prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores.

Após este anúncio, o Município de Vila Realcruz congratulou-se com tal distinção, que veio confirmar os excelentes serviços que esta associação humanitária tem prestado ao longo dos seus quase 125 de história.