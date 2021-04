Bombeiros Voluntários de Mesão Frio contam com mais duas viaturas

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio (AHBVMF) passa a dispor de duas novas viaturas: uma Ambulância de Transporte de Doentes (ABTD) e um Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes (VDTD), num investimento total de mais de 60 mil euros, tendo sido financiadas por 40 mil euros de capital próprio e 20 mil euros concedidos pela Câmara Municipal de Mesão Frio. A cerimónia solene do batismo dos veículos, celebrada pelo pároco Luís Saavedra, teve lugar no quartel da associação, na manhã do passado dia 18 de abril, na presença dos Órgãos Sociais da AHBVMF, do Comando, do Corpo Ativo, do presidente da Câmara Municipal e dos presidentes das Juntas de freguesia. Sob proposta apresentada por Paulo Silva, Comandante da Corporação de bombeiros, a Direção da AHBVMF aprovou, por unanimidade, o apadrinhamento das duas viaturas, pelo Presidente da AHBVMF, António Almeida e a título póstumo, por Adelina Fonseca, colaboradora desta associação, que faleceu recentemente. O ato, que simboliza a sua memória, o carinho, o respeito e a amizade com que todos a continuarão a recordar, contou com a presença da família.

O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira, reconheceu e congratulou o trabalho exímio da Direção da AHBVMF, na pessoa do seu Presidente, António Almeida e do Comandante, Paulo Silva, à frente desta nobre instituição, que “apesar do momento contraproducente, em que a maior parte das associações de bombeiros passam por grandes dificuldades, esta associação tem atuado em contraciclo, com uma excelente gestão e a Câmara Municipal reconhece o trabalho que é feito diariamente, quer na luta pela sobrevivência desta associação, quer pelo socorro prestado às populações.”

No panorama deste último ano particularmente difícil, as duas viaturas vêm suprimir os constrangimentos provocados pela pandemia que muito tem exigido da AHBVMF.