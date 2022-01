“Boticas à Mesa” promete dinamizar restauração do Concelho

Atendendo ao momento difícil que o setor da restauração enfrenta, fruto das restrições e dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, bem como ao facto da XXIV Feira Gastronómica do Porco não se realizar de forma presencial, o que implica uma perda significativa de rendimentos para os restaurantes do Concelho, que não podem contar com o fluxo de milhares de pessoas que ocorrem a Boticas por ocasião deste evento, o Município de Boticas está a implementar a iniciativa “Boticas à Mesa”, um programa que conta com a colaboração da Associação Empresarial Botiquense – Mais Boticas e que procura atrair gente à restauração do Concelho, permitindo minimizar as perdas decorrentes quer da pandemia, quer do cancelamento presencial da Feira do Porco.

Ao abrigo da iniciativa “Boticas à Mesa”, todos aqueles que se deslocarem aos restaurantes do Concelho de Boticas nos fins de semana do mês de janeiro receberão “vouchers” no valor de 50% da despesa efectuada, que poderão ser descontados em futuras refeições até ao final de Março de 2022. Ao voucher atribuído no restaurante basta anexar o comprovativo de despesa para que metade desse valor fique automaticamente disponível para o pagamento de uma futura refeição.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, reforça que “esta iniciativa é um estímulo adicional para que as pessoas possam deslocar-se ao Concelho de Boticas e deliciarem-se com os pratos da nossa gastronomia, em especial nesta época do ano, onde o fumeiro e o Cozido à Barrosã ganham um particular destaque. A nossa restauração tem capacidade e está preparada para servir todos os que nos visitarem, com todas as condições e segurança, e disponibilizando o que de melhor se faz na nossa terra”.

Esperando que o Boticas à Mesa “tenha sucesso”, Fernando Queiroga sublinha ainda que “caso se justifique podemos alargar no tempo esta iniciativa, pois a nossa preocupação é ajudar a atenuar as dificuldades financeiras dos nossos empresários da restauração, contribuindo para a criação de dinâmicas económicas que valorizem a nossa terra e o trabalho da nossa população”.

Boticas à Mesa – Restaurantes Aderentes

Restaurante “Casa do Pedro” (P/ Marcação)

Largo da Capela Nº1,

5460-030 Vilarinho Seco

GPS: N 41° 40’ 53” O 7° 48’ 47’’

tel./tlm: 276 444 112/965 452 620

e-mail: pedromedeiros82@gmail.com

Restaurante “Casa do Ferrador” (P/ Marcação)

Rua Direita

5460-010 Alturas do Barroso

GPS: N 41° 42’ 15” O 7° 49’ 18’’

tel./tlm: 276 444 137

e-mail: casadoferrador@gmail.com

Nota: Contacto preferencial e marcações por e-mail

Hotel e Restaurante Rio Beça

Estrada Nacional 311, Nº 33

Carreira da Lebre

5460 – 125 Beça

GPS: N 41° 40’ 54” O -7° 425.’ 9862’’

tel./tlm: 276 413 003/964 614 299

e-mail: riobeca@gmail.com

site: www.hotelriobeca.com

Boticas Hotel Art & Spa

Restaurante Abstrato

Rua Gomes Monteiro, 5

5460-304 Boticas

GPS: N 41° 41’ 12” O 7° 40’ 06’’

tel./tlm: 276 414 330

e-mail: reservas@boticashotel.com

site: www.boticashotel.com

Taberna dos Sabores

Rua S. Cristóvão Nº 7

5460 – 304 Boticas

GPS: N 41° 41’ 13” O 7° 40’ 06’’

tel./tlm: 925 917 936

e-mail: saracosta1979@hotmail.com

Restaurante Ribeiralta

Rua Camilo Castelo Branco, Nº 12

5460 – 305 Boticas

GPS: N 41° 41’ 10” O 7° 39’ 52’’

tel./tlm. 276 415 138/ 963 157 178

e-mail: paulo_alves8@hotmail.com

Restaurante Martinho

Estrada Nacional, 311

5460 – 125 Boticas

GPS: N 41° 40’ 51” O 7° 42’ 14’’

tel/tlm: 276 415 491/964 319 576

e-mail: restaurantemartinho1983@gmail.com

Restaurante “O Caçador”

Estrada Nacional, 311, nº 34

5460 – 125 Carreira da Lebre

GPS: N 41° 40’ 51” O 7° 42’ 14’’

tel/tlm: 276 415 959/968 485 897

e-mail: g.gfred@hotmail.com

Restaurante “O Pastor”

Estrada Nacional, 311

5460 – 125 Carreira da Lebre

GPS: N 41° 40’ 51” O 7° 42’ 14’’

tel/tlm: 276 415 367/936 588 251

e-mail: mfatimapfernandes@hotmail.com

Restaurante Casa de Vilar

Lugar da Lavra, EN 311

5460 – 512 Vilar

GPS: N 41° 40’ 29” O 7° 44’ 25’’

tel./tlm: 914 125 902

e-mail: ya.go@hotmail.fr

Restaurante Bar Fernandes

Rua de Sangunhedo, Nº 7

5460-304 Boticas

GPS: N 41° 41’ 27” O 7° 40’ 12’’

tel./tlm: 276 415 211

Taberna do Ti João

Rua do Lameirão, nº. 1

Carvalhelhos

5460-130 Beça

GPS: N 41,686637 W -7,726354

tel/tlm: 938 272 698

e-mail: geral@tabernatijoao.pt

site: www.tabernatijoao.pt

Churrasqueira da Estação

Rua do Município Nº 9 – Central de Camionagem

5460-304 Boticas

GPS: N 41,686967 W -7,667184

tel./tlm: 276 414 139/961 550 386

Restaurante Barroso

Rua Camilo Castelo Branco, nº. 35

5460-305 Boticas

GPS: N 41° 41’14” O 7° 40’ 24’’

tel./tlm: 965 637 405

Restaurante O Cantinho da Graça

Rua do Porto – Lugar da Lomba

5460-030 Vilarinho Seco

GPS: 41.681427126756276, -7.814628612535831

tel./tlm: 276 444 013/961 156 532

Dchef – Loja & Taberna Rural

Eira de São Cristóvão

5460-304 Boticas

GPS: 41.688559195036454, -7.665914457911117

tel./tlm: 934 063 376

e-mail: geral@dchef.pt

site: http://dchef.pt

