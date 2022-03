Boticas: ação de formação “Body Shaming nas Redes Sociais”

O Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Boticas, recebeu esta quarta-feira, dia 2 de março, a ação de formação “Body Shaming nas Redes Sociais”, orientada pelas psicólogas clínicas Joana Fernandes e Marina Beirão da Veiga e na qual marcou presença a vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres.

A iniciativa, desenvolvida no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, através do projeto Guerreiros de Sucesso/Equipa Multidisciplinar, foi dirigida aos alunos do 3º Ciclo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e teve como objetivos promover o conhecimento sobre o body shaming e qual a sua relação com as redes sociais.

Os jovens ficaram a conhecer o conceito e os diferentes tipos de ataques, a compreender os fatores percursores, nomeadamente a influência dos meios de comunicação social ou da pressão social, bem como a perceber o impacto que este ato tem na imagem corporal, autoestima e comportamento alimentar de cada um.

Além disso, foram dadas algumas estratégias para evitar e/ou saber lidar com o body shaming nas redes sociais.