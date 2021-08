Boticas: ação de informação sobre Balcão Único do Prédio nas fregueias

Os técnicos do município afetos ao Balcão Único do Prédio (BUPi) concluíram na passada terça-feira, dia 24 de agosto, as ações de informação levadas a cabo no Concelho, sobre esta plataforma inserida no Sistema de Informação Cadastral Simplificado, que permite aos proprietários identificar os seus prédios rústicos ou mistos, de forma simples e gratuita.

As sessões de esclarecimento sobre o BUPi decorreram nas freguesias de Beça, Boticas e Granja, Dornelas e Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega e permitiram às populações ficarem a par do funcionamento do serviço disponibilizado pela autarquia.

Relembre-se que os munícipes podem usufruir de atendimento presencial no balcão situado na Avenida de Sangunhedo, em Boticas, tendo ao seu dispor dois técnicos habilitados para os ajudar no processo de regularização cadastral.