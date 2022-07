Boticas acolheu Campo de Férias Militar para jovens

O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) e o Parque de Animação Turística e Aventura, em Carvalhelhos, acolheram entre os dias 3 a 9 de julho, o Scornio Junior Bootcamp.

O campo de férias militar, organizado pela Associação SCORNIO com o apoio da Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC) e do Município de Boticas, contou com a participação de 36 jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, oriundos na sua maioria da zona de Lisboa.

A iniciativa permitiu aos adolescentes desenvolver as suas habilidades comportamentais, físicas e psicológicas baseadas em treino militar, contribuindo para a sua formação e crescimento pessoal e coletivo.

Os jovens participaram em provas de obstáculos e de montanhismo e aprenderam técnicas de orientação, sobrevivência, defesa pessoal, socorrismo, entre outras.

Além disso, a comitiva desfrutou também de outras atividades de caráter lúdico para reforçar e aumentar a autoestima.

A escolha do BNB e do Parque de Aventura para a realização do Scornio Junior Bootcamp prendeu-se com o facto de ambos os locais terem as condições e estruturas ideais para a realização deste tipo de iniciativa.

Até ao mês de setembro estão agendados mais quatro campos de férias em Boticas, o que permite divulgar as potencialidades do Concelho e as diversas valências do Boticas Parque.