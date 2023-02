Boticas acolheu conferência “Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento no Alto Tâmega e Barroso”

Foi no Salão Nobre da Câmara Municipal de Boticas que hoje, dia 13 de fevereiro, cerca de uma centena de espetadores assistiram à Conferência “Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) no Alto Tâmega e Barroso”.

Esta Conferência foi organizada pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) e visou dar a conhecer à sociedade civil e aos atores locais da região a aplicabilidade dos FEEI, no sentido de melhorar a sua perceção e incentivar mais cidadãos e empresas a recorrerem aos fundos europeus já no próximo Programa Operacional (PO) 2030.

O anfitrião, Presidente da Câmara Municipal de Boticas – Fernando Queiroga, deu as boas-vindas aos presentes, salientando a mobilização para esta sessão que contou com sala cheia.

A sessão de abertura foi efetuada pelo Presidente da CIMAT e também Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, que fez uma contextualização sobre o objetivo desta conferência, bem como o projeto que lhe deu origem e todo o trabalho que já foi desenvolvido no âmbito do mesmo, nomeadamente, a realização de seis vídeos, um por cada município do território, em que cada um deles contempla uma obra pública e uma privada com maior representatividade no que toca à captação de apoios financeiros para a região.

A apresentação daquela que foi a execução do Portugal 2020, bem como alguns dos projetos mais relevantes de entidades (públicas e privadas) da região que recorreram ao apoio dos FEEI coube a Ramiro Gonçalves, Primeiro Secretário Executivo da CIMAT.

O responsável lamentou o facto de a região do Alto Tâmega e Barroso não ter sido contemplada com uma maior alocação de verbas, comparativamente com outras regiões com características demográficas idênticas, esperando que o novo quadro comunitário de apoio possa alterar este historial.

Ramiro Gonçalves vincou, ainda, a importância de reforçar a capacitação dos atores locais no que diz respeito aos Fundos Europeus, acreditando ser um fator chave na captação destes investimentos para o Alto Tâmega e Barroso.

A estratégia 2030, bem as expetativas do próximo quadro comunitário de apoio, ficaram a cargo do vogal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Humberto Cerqueira, em substituição do Presidente António Cunha, que por motivos de agenda não pôde estar presente.

Na plateia estiveram os restantes quatro autarcas dos municípios do Alto Tâmega e Barroso, acompanhados por alguns elementos dos respetivos executivos, membros da mesa da Assembleia Intermunicipal da CIMAT, grande parte dos membros do Conselho Estratégico da CIMAT, bem como demais entidades com elevada relevância para o território e sociedade civil.