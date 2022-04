Boticas: alunos aprendem a literacia do futuro de uma forma divertida

Foi sob o lema “Aprende a Literacia do Futuro de uma Forma Divertida”, que os alunos do 6º ano do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro participaram esta quinta-feira, dia 7 de abril, no workshop “My First App”, promovido pela equipa de enriquecimento curricular do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas.

A iniciativa foi dinamizada pela academia SHARKCODERS, cuja missão é dar às crianças e adolescentes a possibilidade de criarem soluções tecnológicas que lhes permitam resolver problemas do seu dia-a-dia, passando de meros consumidores para criadores de conteúdos digitais.

Os jovens estudantes tiveram a possibilidade de conhecer a ferramenta de programação MIT App Inventor, que permite aos iniciantes no mundo da programação construir aplicativos totalmente funcionais para dispositivos android.

No seguimento da temática das tecnologias, os alunos foram ainda brindados com a oferta de uma PEN drive.