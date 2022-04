Boticas: alunos do 9º ano participaram em Workshop sobre orientação vocacional

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, através do projeto Guerreiros de Sucesso/Equipa Multidisciplinar, promoveu na passada sexta-feira, dia 1 de abril, no Auditório Municipal de Boticas, o workshop “Aconselhamento e Orientação Vocacional”.

A ação, orientada pela psicóloga clínica, Rute Henriques, contando também com a presença do Vice-presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires, foi direcionada para os alunos do 9º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, com o intuito de os sensibilizar para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos que facilitem a gestão da transição do ensino básico para o secundário e, futuramente, para a escolha de uma profissão.

A iniciativa permitiu dar a conhecer as várias oportunidades escolares e profissionais de conclusão do ensino secundário, promover atitudes e comportamentos que permitam aos alunos a gestão da sua carreira escolar/profissional, identificar fatores internos e externos que influenciam a tomada de decisão: interesses, aptidões e valores, incentivar uma atitude exploratória, recorrendo au uso de diferentes recursos, nomeadamente sites, agrupamento de escolas e podcasts, conhecer as dimensões a considerar a exploração de profissões e, ainda, orientar os participantes para a construção de um projeto vocacional individual.

Os alunos foram ainda presentados com a oferta de capas, canetas, blocos de notas, um portefólio, bem como o Manual de Orientação Vocacional, intitulado “E depois do 9º ano?”, elaborado pela equipa multidisciplinar do PIICIE de Boticas.