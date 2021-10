Boticas: Andreia Rio surpreendeu no “The Voice Portugal”

Andreia Rio passou este domingo, dia 24 de outubro, nas provas cegas do “The Voice Portugal”, talent show da RTP que tem como mentores Diogo Piçarra, António Zambujo, Marisa Liz e Áurea.

Após ter conseguido a aprovação de três júris, Andreia Rio escolheu integrar a equipa de Marisa Liz.

A jovem fadista, natural de Sapiãos, Concelho de Boticas, já participou noutros programas do género, nomeadamente programa da TVI, “Nasci Para Cantar”, no “The Voice Bélgica”, país onde esteve emigrada durante vários anos, e no “EDP Tanto Fado”, onde foi semifinalista do concurso.

O Município de Boticas felicita Andreia Rio pela participação no programa, desejando-lhe as maiores felicidades e sucesso.