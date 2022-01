Boticas aposta na modernização do Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia

Prosseguem a bom ritmo as obras de modernização do Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CRO) levadas a cabo pela Câmara de Boticas, com o intuito de melhorar as condições de utilização e também de conforto dos animais alojados neste espaço.

As intervenções no CRO de Boticas visam a demolição e abertura de vãos, limpeza do telhado e paredes, pintura do edifício, assim como a transformação de dois espaços em salas de cirurgia e de recobro, melhoramentos no gatil e nas jaulas de quarentena, ampliação do telhado e, ainda, a colocação de painéis translúcidos nos alçados norte e sul do canil.

Refira-se que esta empreitada decorre no âmbito da candidatura “Modernização do Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Boticas”, aprovada através do Programa de Concessão de Incentivos Financeiros para a Construção e Modernização de CRO, com um investimento total elegível de 33.500,39€ e uma comparticipação de 15.000,00€, correspondente a uma taxa de comparticipação de 44,78% do custo total elegível da operação.