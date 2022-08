Boticas: apreensão de 13 pés de canábis

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Boticas, apreendeu 13 pés de canábis, no concelho de Boticas.

No âmbito de uma denúncia os militares deslocaram-se ao local e apuraram que o denunciante, durante trabalhos de silvicultura num terreno florestal, tinha descoberto um reservatório de água escavado no solo e ladeado com plástico, onde nas proximidades se encontravam diversos pés de canábis.

No decurso destas diligências policiais os 13 pés de canábis foram apreendidos.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.