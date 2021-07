Boticas: apresentação do Relatório Preliminar sobre o Sistema de Recolha de Biorresíduos

Decorreu esta segunda-feira, dia 12 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a apresentação pública do Relatório Preliminar referente ao “Estudo para o desenvolvimento dos sistema de recolha de biorresíduos do Município de Boticas”, elaborado no âmbito da aprovação da candidatura à 2ª fase do Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos do Fundo Ambiental.

A sessão contou, entre outros, com a presença do Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, e restante executivo municipal, dos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, da coordenadora da Unidade de Produção de Boticas da Resinorte, Sandra Reis, e de representantes do TagusValley – Associação para a Promoção e o Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo, através de videoconferência.

O encontro permitiu dar a conhecer as linhas gerais do estudo realizado pela equipa técnica do TagusValley e auscultar as sugestões no que concerne à implementação de medidas de gestão de resíduos no Concelho.

Feita a análise ao relatório preliminar, segue-se a elaboração da versão final do estudo tendo em consideração os contributos resultantes dos períodos de consulta e de apresentação públicas.