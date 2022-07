Boticas: Arraial de São João em Pinho

Em época de Santos Populares, e à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o Concelho, o Centro Cultural e Recreativo de Pinho, em colaboração com a Junta de Freguesia, organizou no passado sábado, dia 25 de junho, o tradicional arraial de São João.

A iniciativa reuniu centenas de pessoas na antiga Escola Primária, contando, inclusive, com a presença da Vereadora da Câmara Municipal de Boticas, Isabel Torres.

Como é habitual neste tipo de festejos, não faltaram as tradicionais sardinhas e fêveras assadas, o pão centeio, o caldo verde e o vinho.

O arraial prolongou-se noite dentro com um baile animado pela orquestra eletrónica de Augusto Damásio.