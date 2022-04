Boticas: Assembleia Municipal aprovou Relatório de Gestão e Contas de 2021

Realizou-se esta sexta-feira, dia 29 de abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Boticas, onde foram analisados e votados vários assuntos de interesse municipal, entre os quais o Relatório de Gestão e Contas correspondente ao ano de 2021, tendo sido aprovado.

No documento apresentado destaca-se, sobretudo, o facto de a Câmara Municipal ter transitado de ano com um saldo orçamental de 5.319.430,90€, valor que evidencia o rigoroso controlo das despesas que o executivo camarário liderado por Fernando Queiroga tem vindo a implementar no exercício das suas funções.

Em 2021, a Câmara de Boticas conseguiu uma poupança corrente efetiva de 2.123.923,36€, montante que expressa a capacidade da autarquia conseguir, através da receita corrente, suportar os custos associados ao funcionamento dos serviços municipais.

Relativamente à divida bancária de médio e longo prazo, em 2021 foi de 164.919,57€, registando-se uma diminuição de 95.559,53€ em comparação com o ano anterior. Quanto à divida a curto prazo registou-se, a 31 de dezembro de 2021, o valor de 143.160,72€.

No que concerne ao prazo médio de pagamento a fornecedores fixou-se em 7 dias.

Quanto à execução orçamental são de destacar os indicadores obtidos com a boa taxa de execução das receitas correntes, que se situou no 94,91%, enquanto que as despesas correntes se fixaram em 75,51%, garantindo assim um bom grau de cumprimento das previsões.

Por sua vez, as despesas de capital tiveram um desempenho favorável, com a taxa de execução a estabelecer-se nos 74,28%.

Por fim, as Grandes Opções do Plano (GOP) registaram uma taxa de execução de 63,66%, atingindo um valor total de 5.786.177,63€, dos quais 2.307.917,07€ dizem respeito ao Plano Plurianual de Investimento (PPI) e os restantes 3.478.260,56€ ao Plano de Atividades Municipal (PAM), sendo que o grau de execução referente aos dois planos foi de 74,39% e de 58,10%, respetivamente.

Para o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “os dados apresentados no relatório são o reflexo da gestão transparente e equilibrada como temos conseguido gerir as contas do município, sem nunca descurar aquilo que é realmente importante para o nosso Concelho e para os nossos munícipes e procurando que haja cada vez mais qualidade de vida neste território”.