Boticas: assinados acordos de atribuição de subsídios às Juntas de Freguesia

Após a aprovação, por unanimidade, na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada esta quarta-feira, dia 12 de maio, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e os Presidentes de Junta assinaram os acordos de atribuição de subsídios determinados para as dez Juntas de Freguesia do Concelho.

Ao todo a autarquia atribuiu 220 mil euros em apoios financeiros, que foram distribuídos mediante as necessidades próprias de cada uma das freguesias e serão canalizados para a execução de trabalhos considerados prioritários para as populações das freguesias de Alturas do Barroso e Cerdedo, Ardãos e Bobadela, Beça, Boticas e Granja, Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega, Covas do Barroso, Dornelas, Pinho, Sapiãos e Vilar e Viveiro.

Os subsídios concedidos têm como finalidade reforçar as competências financeiras das Juntas de Freguesia para a realização de obras que contribuam para o desenvolvimento das localidades e para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, enalteceu o papel fundamental desempenhado pelas Juntas de Freguesia junto das populações, referindo que “são um importante elo de ligação entre os munícipes e o executivo, uma vez que estão em contacto permanente com as populações e são conhecedores das necessidades e desejos dos habitantes das aldeias”.

“O executivo municipal está sempre disponível para auscultar e receber os nossos concidadãos, contudo, na maioria das vezes as pessoas não se sentem à vontade para nos transmitirem os seus problemas, recorrendo por isso aos elementos das juntas de freguesias”, acrescentou o autarca.