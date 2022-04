Boticas assinala Dia da Liberdade com “Corrida de Abril”

Após o interregno de dois anos devido à pandemia que Covid-19, a Praça do Município, em Boticas, voltou a ser palco, esta segunda-feira, dia 25 de abril, da tradicional “Corrida de Abril”, organizada pela Câmara Municipal, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Boticas.

A iniciativa contou com a participação de cerca de 60 crianças, jovens e adultos naturais, residentes e trabalhadores no Concelho, que deram “corda às sapatilhas” percorrendo as principais ruas do centro da vila, como forma de comemorar uma das datas mais importantes da história de Portugal, a Revolução dos Cravos de 1974.

A corrida decorreu em ambiente de grande animação e com espírito de fair-play, fazendo jus ao lema “a correr ou a andar, venho participar”.

A entrega das medalhas de participação a todos os corredores, bem como a atribuição dos troféus aos três primeiros classificados, femininos e masculinos, de cada escalão em competição foi encetada pelo Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e pelos Vereadores Guilherme Pires e Isabel Torres.

