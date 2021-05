Boticas assinala Dia Internacional da Reciclagem

No dia 17 de maio comemora-se o Dia Internacional da Reciclagem. Para assinalar esta data, a Equipa dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar – Ações de Enriquecimento Curricular organizou uma ação de sensibilização junto dos alunos do Jardim de Infância de Boticas e Beça com o objetivo de sensibilizá-los da importância da reciclagem para o meio ambiente e ensinar-lhes algumas regras para fazerem a reciclagem de uma forma correta. Esta atividade consistiu num pequeno debate com os alunos sobre os conhecimentos deles perante a temática da reciclagem e onde foram explicados alguns conceitos essenciais. Numa segunda parte foi realizado um jogo lúdico-pedagógico, onde cada criança recebeu um resíduo para o depositar no ecoponto que achava ser o correto.

No final, cada grupo recebeu de oferta jogos sobre a reciclagem para poderem aprofundar os conceitos aprendidos na sala de aula e nos momentos dedicados ao apoio à família.

De notar que durante a realização da atividade foram respeitadas as medidas da DGS e do Plano de Higienização do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.