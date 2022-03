Boticas associa-se à 13ª edição dos Fins de Semana Gastronómicos

Realizou-se na passada quarta-feira, dia 9 de março, em Chaves, a apresentação oficial da 13ª edição dos Fins de Semana Gastronómicos (FDSG), uma iniciativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), com o apoio de 78 municípios, mais de 900 restaurantes e cerca de 400 alojamentos do Norte do país.

A sessão de abertura, presidida pelo Presidente do Município de Chaves, Nuno Vaz, e pelo Presidente do TPNP, Luís Pedro Martins, contou também com a presença da Vereadora da Câmara Municipal de Boticas, Isabel Torres.

A iniciativa decorre em Boticas já no próximo fim de semana, dias 18, 19 e 20 de março, com os restaurantes e unidades hoteleiras locais aderentes a disponibilizarem aos visitantes uma ementa com algumas das melhores iguarias do Concelho, nomeadamente o Salpicão de Boticas (entrada/petisco), as Trutas à moda de Boticas (prato principal) e ainda o Leite Creme à Barrosã (sobremesa).

À semelhança do que tem vindo a acontecer nas últimas edições, a participação do Município de Boticas na apresentação dos FDSG aconteceu em parceria com a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, que mais uma vez foi a responsável pela promoção de uma mostra e degustação de produtos locais.

De referir que a 13ª edição arrancou no passado dia 4 de março e prolonga-se até ao dia 18 de dezembro de 2022.

Mais informações sobre os Fins de Semana Gastronómicos 2022 acessível através do seguinte endereço https://www.finsdesemanagastronomicos.pt/.