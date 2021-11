Boticas: Associação Celtiberus promoveu caminhada “Segredos de Outono”

A Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC), com o apoio do Município de Boticas, organizou no passado domingo, dia 7 de novembro, a caminhada “Segredos de Outono”, na aldeia de Vilar.

A iniciativa, que contou com a participação de cerca de duas centenas de caminheiros, serviu para comemorar antecipadamente o São Martinho e, simultaneamente, divulgar este território numa estação do ano de beleza única, onde os castanheiros e carvalhos estão vestidos de cores outonais que preenchem a paisagem e alegram os visitantes.

Com início na antiga Escola Primária de Vilar, a caminhada seguiu por trilhos rodeados por lameiros, carvalhais, soutos de castanheiros e levadas, sendo que o percurso foi traçado de forma a dar a conhecer o património cultural, paisagístico e natural do Concelho de Boticas.

Além das belas paisagens, os participantes puderam degustar alguns dos produtos de excelência do Concelho, nomeadamente o fumeiro, o pão centeio e a bola de carne, o mel, entre outros, num reforço servido na Casa da Eira Longa, que também foi palco de um espetáculo de música ao vivo.

De forma a assinalar a ocasião, os caminheiros foram brindados com castanhas assadas de forma tradicional e um cálice de Vinho dos Mortos.

A organização ofereceu ainda a cada um dos participantes um saco de castanhas e um pacote de infusões biológicas produzidas no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB).

De acrescentar que a realização deste tipo de iniciativas tem como objetivo promover os recursos endógenos e o património natural e paisagístico do Concelho de Boticas e da região do Barroso, distinguida como Património Agrícola Mundial.