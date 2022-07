Boticas: Associação da Serra do Leiranco e grupo Duo Sol abriram as “Quintas-feiras Culturais”

Após o interregno devido à pandemia de Covid-19, a Praça do Município foi ontem, dia 14 de julho, palco da primeira “Quinta-feira Cultural”, iniciativa inserida no programa de atividades “Verão em Festa” 2022 promovido pela Câmara Municipal de Boticas.

Os anfitriões da noite foram o grupo de cantares da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Serra do Leiranco – Sapiãos e a dupla musical “Duo Sol”.

A iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e dos vereadores Guilherme Pires e Hélio Martins.

O grupo da Serra do Leiranco apresentou o seu reportório de cantares tradicionais, sendo que, logo de seguida, os munícipes puderam desfrutar de um registo musical diferente que lhes permitiu dar um pezinho de dança.

Até ao final do mês de agosto, as quintas-feiras passam a ser mais animadas, com a Praça do Município a acolher um vasto leque de atividades culturais, sobretudo momentos musicais, encetadas por grupos e associações do Concelho e da região.

Na próxima semana, o protagonista da noite será o grupo “Alta Definição”.