Boticas: auditório Municipal acolheu sessão de esclarecimentos sobre PDR2020

O Auditório Municipal de Boticas recebeu ontem, dia 2 de dezembro, uma sessão de informação e também de esclarecimentos sobre os Avisos a decorrer do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, com especial enfoque paras as Medidas 10.2.11 – Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola, 10.2.12 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas e ainda 3.3.1 – Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos.

A iniciativa, promovida pela Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT), contou, entre outros, com a presença do Secretário Geral da ADRAT, António Montalvão Machado, de Adolfo Rodrigues, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), do Presidente da Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), Albano Álvares, e do Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga.

A ação permitiu esclarecer os agricultores e entidades envolvidas no setor na transformação e comercialização de produtos agrícolas sobre as condições de acesso aos apoios, bem como os principais aspetos a ter em conta nas diferentes fases dos projetos.