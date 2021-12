Boticas: autarca presenteado com postais e lembranças de Natal feitos pelas crianças

Apesar de, com as limitações associadas à pandemia de Covid-19, não ser possível dar os abraços e cumprimentos habituais nesta ocasião do ano, as crianças dos Jardins de Infância de Beça e Boticas e do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro ofereceram ao Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, vários postais e lembranças de Natal para agradecer a entrega das prendas, que decorreu esta sexta-feira (dia 17 de dezembro).

Fernando Queiroga recebeu as mensagens personalizadas com votos de Boas Festas com muito carinho, manifestando-se sensibilizado pelos gestos expressos pelas crianças.