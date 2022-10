Boticas: autarca recebeu novo comandante da GNR

O novo Comandante do Posto da GNR de Boticas, Sargento Santos Ferreira, que assumiu recentemente estas funções, reuniu esta quinta-feira, dia 29 de setembro, com o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, para demonstrar a sua disponibilidade para dar continuidade ao trabalho de colaboração com o Município de Boticas, mantendo o bom relacionamento institucional que tem existido, o que abona em favor do concelho e particularmente da sua população.

Por sua vez, Fernando Queiroga assegurou que a autarquia continuará, como sempre, disponível para cooperar com esta instituição, de forma a que sejam garantidos os níveis de segurança e prontidão que se têm vindo a registar no concelho e que contribuem de forma muito positiva para o bem estar na população do Concelho de Boticas.