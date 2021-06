Boticas: autarquia e Bombeiros vão dar formação a alunos do Ensino Profissional da área da Proteção Civil

A Câmara Municipal e os Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) assinaram, recentemente, um protocolo de cooperação de âmbito educativo e formativo com o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, de Chaves.

O protocolo, oficializado pelo Presidente da Câmara e Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas (AHBVB), Fernando Queiroga, e pelo Diretor do Agrupamento de Escolas Fernando de Magalhães, Mário Carneiro, tem como finalidade promover Formação em Contexto de Trabalho (FCT) na autarquia e no quartel dos bombeiros, aos alunos do Ensino Profissional da área da Proteção Civil.

Os estágios vão possibilitar aos estudantes o contacto com a realidade laboral e experiências que impliquem a aplicação, consolidação e aprofundamento das aprendizagens obtidas em ambiente escolar, desenvolver técnicas de gestão de carreira, sentido de responsabilidade e capacidade de análise, planificação e resolução de problemas em contexto laboral, adquirir novos conhecimentos profissionais, entre outros.