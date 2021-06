Boticas: autarquia promove atividades de verão para crianças e jovens

A Câmara de Boticas, em colaboração com o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, vai promover, cumprindo as regras estipuladas pelas Autoridades de Saúde no âmbito da Covid-19, as Atividades de Ocupação de Tempos Livres para as crianças e jovens do Concelho, com idades compreendidas entre os 3 e os 14 anos e que tenham frequentado o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro ou outro estabelecimento de ensino local, no ano letivo 2020/2021.

Os projetos “Oficinas e Ateliers de Verão 2021”, que decorrem de 12 de julho a 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h45 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, com almoço opcional, no Jardim de Infância de Boticas e no Pavilhão Multiusos, vão permitir que os mais pequenos possam ocupar as férias escolares de verão de forma ativa e divertida, através da participação em iniciativas, adequadas para as diferentes faixas etárias, de caráter cultural, desportivo e lúdico.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, referiu que “estas atividades são importantes tanto para as crianças como para os pais e encarregados de educação que, por questões profissionais, não podem ficar em casa a cuidar dos seus filhos. Sabemos que para muitas famílias esta é a única opção para deixarem os seus educandos acompanhados durante as férias”.

“Felizmente a situação no nosso Concelho é favorável, o que nos permite realizar estes ATL’s em segurança e cumprindo as normas emanadas pelas Autoridades de Saúde devido à pandemia de Covid-19”, acrescentou o autarca.

As inscrições nas Atividades de Verão são gratuitas, mas são limitadas e carecem do preenchimento de um formulário que deve ser entregue na Câmara Municipal, até ao dia 9 de julho.

Fichas de Inscrição e Regulamento Interno

“Oficinas de Verão 2021” (crianças dos 3 aos 6 anos e que frequentem o Ensino Pré-Escolar no Concelho) -> http://www.cm-boticas.pt/eventos/oficinasferegverao2021.pdf

“Ateliers de Verão 2021” (crianças dos 6 aos 14 anos e que frequentem o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro) -> http://www.cm-boticas.pt/eventos/ateliersferegverao2021.pdf