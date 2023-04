Boticas: autarquia promove férias de Páscoa ativas para crianças e jovens

A Câmara Municipal de Boticas vai, mais uma vez, promover um conjunto de atividades lúdicas, desportivas e culturais direcionadas para as crianças e jovens do concelho, com idades compreendidas entre os 3 e os 14 anos.

As designadas “Oficinas de Primavera” e “Ateliers de Primavera” decorrerão durante as férias escolares do 2º período, de 3 a 14 de abril, no Jardim de Infância de Boticas e no Pavilhão Multiusos, respetivamente.

As diversas atividades realizadas no âmbito das iniciativas visam, entre outros, fomentar a cooperação, entreajuda e espírito de equipa entre as crianças, estimular a sua autonomia e a criatividade através de uma participação ativa nas diversas atividades, proporcionar novas vivências e experiências e, sobretudo, dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à incompatibilidade entre os horários de trabalho dos pais/encarregados de educação e o período de férias letivas das crianças e jovens.