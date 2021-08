Boticas: autarquia promoveu sessão de informação sobre Balcão Único do Prédio

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, acompanhado do vice-presidente, Guilherme Pires, e de técnicos do Município, promoveu esta quarta-feira, dia 4 de agosto, uma reunião de esclarecimentos sobre o Balcão único do Prédio na Freguesia de Ardãos e Bobadela, percorrendo as três aldeias da freguesia: Bobadela, Nogueira e Ardãos.

O Balcão Único do Prédio (BUPi) é uma plataforma inserida no Sistema de Informação Cadastral Simplificado, que permite aos proprietários identificar os seus prédios rústicos ou mistos, de forma simples e gratuita, através de um balcão de atendimento presencial, que se encontra a funcionar desde o passado dia 5 de julho, localizado na avenida de Sangunhedo, em Boticas, nas antigas “casas dos médicos”, que conta com a presença de dois técnicos da autarquia habilitados para apoiar e colaborar com os proprietários no processo de regularização cadastral.

No balcão de atendimento presencial disponibilizado pela Câmara Municipal, os munícipes têm a possibilidade de consultar, atualizar ou identificar, através de coordenadas geográficas, as parcelas de terrenos rústicos e mistos de que são proprietários.

Nestas sessões de esclarecimento à população, que nos próximos dias percorrerão todas as freguesias do concelho, o presidente da Câmara teve a oportunidade de esclarecer que “o cadastro dos prédios rústicos é fundamental para conhecermos melhor o território do nosso concelho e para fazermos uma melhor planificação e gestão da área florestal e agrícola da nossa terra. É mais um serviço de proximidade que estabelecemos com os nossos munícipes, contribuindo para protegermos e valorizarmos o seu legado e, ao mesmo tempo, garantirmos uma gestão sustentável e eficaz do património natural do nosso Concelho”.

A criação do BUPi surgiu através da candidatura “Boticas Território com Identidade”- NORTE-09-5762-FSE-000034, apresentada pelo Município de Boticas e aprovada no âmbito do aviso NORTE-62-2020-23 – Capacitação dos Serviços da Administração Pública para a Implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada (PI 11.1), tendo um investimento total elegível de 246.457,04€ e uma comparticipação do Fundo Social Europeu de 209.488,48€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.