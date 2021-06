Boticas: autarquia realizou ações de combate à Vespa das Galhas do Castanheiro

A Câmara de Boticas, através do Gabinete Técnico Florestal, em colaboração com a REFCAST – Associação Portuguesa da Castanha realizou, durante o mês de maio, várias largadas biológicas do inseto “Torymus Sinensis” como forma de combater a vespa das galhas do castanheiro, uma praga que afeta os soutos e coloca em causa a produção de castanha.

Atendendo que o método mais eficaz para exterminar a vespa é a luta biológica, mediante da largada de parasitoides capazes de destruir as larvas alojadas nos ramos dos castanheiros, o Município tem desenvolvido as medidas necessárias para evitar a propagação e erradicar esta praga do Concelho.