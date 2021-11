Boticas: autarquia reuniu com Juntas de Freguesia no âmbito do Plano e Orçamento para 2022

No âmbito do Plano e Orçamento para 2022, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, acompanhado pelos vereadores Guilherme Pires e Isabel Torres, esteve reunido na passada sexta-feira, dia 12 de novembro, com todas as Juntas de Freguesia do Concelho, a fim de auscultar as opiniões sobre os investimentos que estas consideram prioritários para as respetivas freguesias.

Estes encontros permitiram ao autarca saber quais são as obras mais urgentes apresentadas pelos presidentes e restantes elementos das Juntas de Freguesia, dando a possibilidade ao executivo municipal de elaborar um Plano e Orçamento para o próximo ano fundamentado e, sobretudo, ajustado às necessidades e anseios dos munícipes.

Segundo Fernando Queiroga “faz todo o sentido contar com o contributo das Juntas de Freguesia na preparação do Orçamento e Plano de Atividades do Município, uma vez que o papel das Juntas de Freguesia é importantíssimo na gestão autárquica, pois são elas que estão mais próximas das populações e têm noção das suas prioridades e pretensões”.

“Queremos dar continuidade ao trabalho e à governação transparente, coesa e próxima que temos vindo a fomentar ao longo dos últimos anos junto dos nossos munícipes e, para tal, contamos com a preciosa colaboração das Juntas de Freguesia, que nos vão dando informações essenciais para a elaboração do orçamento municipal”, acrescentou o autarca.