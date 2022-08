Boticas: Bandalusa atraiu milhares de pessoas à penúltima “Quinta-feira Cultural”

Milhares de pessoas assistiram ontem, dia 18 de agosto, à atuação do Bandalusa, grupo com cerca de 30 anos de carreira e um vasto reportório de canções populares, naquela que foi a penúltima “Quinta-feira Cultural”, do plano de atividades de verão dinamizado pela Câmara Municipal de Boticas.

O público, sobretudo emigrantes, não se fez rogado e aproveitou a oportunidade para dar um pezinho de dança ao som da música de baile encetada pela banda com grande ligação à comunidade portuguesa espalhada pelo mundo inteiro.

GC CM de Boticas