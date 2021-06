Boticas: Biblioteca Municipal alvo de obras de requalificação

Tiveram início esta semana os trabalhos de requalificação da Biblioteca Municipal de Boticas, que decorrem no âmbito da candidatura “Boticas + Eficiente – Biblioteca Municipal”, apresentada pela Câmara de Boticas ao Aviso NORTE-03-2017-42, relativo à Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local.

A beneficiação do edifício, que abrange melhorias no telhado, a instalação de painéis solares, entre outros, tem como objetivos melhorar as condições de utilização do espaço e aumentar da eficiência energética do edifício, através da implementação de medidas que contribuam para a redução significativa dos consumos de energia elétrica e de emissões de CO2 para a atmosfera.

A execução deste projeto permite ainda sensibilizar a população para as questões ambientais de combate às alterações climáticas e para a temática das energias renováveis e amigas do ambiente.

A intervenção tem um investimento total de 107.466,01€, um investimento elegível de 103.696,41€ e uma comparticipação FEDER de 52.308,84€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 50,44%.