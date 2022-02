Boticas: caminhada “Trilho dos Amores de Beça a Carvalhelhos”

A Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC) organizou no passado domingo, dia 13 de fevereiro, a primeira caminhada de 2022.

A iniciativa, dedicada ao Dia dos Namorados, teve início na sede da Associação Cultural e Recreativa de Beça e seguiu em direção a Carvalhelhos, passando por alguns dos locais mais emblemáticos da aldeia, como são os casos do castro, da fonte dos amores e das termas.

Um belo passeio que permitiu celebrar o amor junto às águas límpidas do rio Beça e estar em pleno contacto com a natureza, atravessando lameiros, carvalhais e algumas das mais bonitas paisagens do Concelho.

A animação também foi uma constante ao longo da caminhada, com música ao vivo no castro e no reforço onde, mais uma vez, foi dado destaque aos produtos de excelência do Município de Boticas, nomeadamente ao Mel de Barroso, fumeiro, bola de carne e pão centeio.

A iniciativa contou também com a presença do investigador Ernestino Maravalhas que sorteou dois exemplares do seu guia “Borboletas de Portugal e Anfíbios e Répteis de Portugal”, pelos participantes.

De enaltecer que as atividades promovidas pela AACC tem como objetivo principal promover o Concelho de Boticas e a região do Barroso, classificada como Património Agrícola Mundial, dando a conhecer a sua beleza natural, paisagística e cultural, bem como a arte de bem receber das suas gentes.