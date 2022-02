Boticas: CAPOLIB promoveu Colóquio sobre apoios para a Agricultura

Realizou-se esta terça-feira, dia 15 de fevereiro, no Auditório Municipal de Boticas, um colóquio sobre Pagamentos Diretos e Desenvolvimento Rural, organizado pela Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), com o apoio da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (CONFAGRI).

A palestra, direcionada para os agricultores do Concelho, foi dinamizada por Pedro Pinto, técnico da CONFAGRI, e por técnicos da CAPOLIB, que elucidaram os presentes sobre os regimes de gratificações, nomeadamente os Pagamentos Base, Ecológico (Greening) e Redistributivo, apoios aos jovens agricultores, regime de pequena agricultura, apoios ligados à produção de vacas aleitantes/leiteiras, ovinos e caprinos, bem como ao desenvolvimento rural, onde se enquadram a manutenção da atividade agrícola em zona desfavorecida e as medidas agroambientais.

No final da sessão decorreu uma mesa redonda onde foram expostas todas as dúvidas relacionadas com as temáticas abordadas no colóquio.