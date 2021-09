Boticas: CAPOLIB promoveu sessão de informação sobre Serviço de Aconselhamento Agrícola e Florestal

O Auditório Municipal de Boticas acolheu esta terça-feira, dia 21 de setembro, uma sessão de esclarecimentos e informação sobre o Serviço de Aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF), promovida pela Cooperativa Agrícola de Boticas (CAPOLIB).

A sessão, dirigida aos agricultores, produtores e representantes dos Conselhos Diretivos de Baldios do Concelho, contou com a presença do Presidente da CAPOLIB, Albano Álvares, e foi conduzida por técnicos da cooperativa.

De referir que o SAAF é um serviço especializado da responsabilidade da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), que tem como missão implementar e gerir o sistema de aconselhamento agrícola e florestal e contempla diversas áreas temáticas como condicionalidade, segurança no trabalho, práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente (Greening), manutenção da superfície agrícola, primeira instalação de jovens agricultores, entre outras.