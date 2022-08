Boticas: Carminho encantou no Festival do Emigrante

O Largo da Nossa Senhora da Livração recebeu na passada terça-feira, dia 16 de agosto, o Festival do Emigrante, com o concerto de Carminho, uma das vozes grandes do fado e uma das artistas lusas com maior projeção internacional.

Apesar do frio que se fez sentir para uma noite de verão, foram muitos aqueles que aproveitaram a oportunidade para ver ao vivo a fadista, que apresentou ao público o seu mais recente álbum “Maria”, não esquecendo, contudo, alguns dos seus temas mais conhecidos, como “Saia Rodada”, “Escrevi Teu Nome no Vento” e “A Bia da Mouraria”.

Foi num ambiente intimista e de cumplicidade que Carminho atuou pela primeira vez em Boticas e também no Festival do Emigrante, iniciativa especialmente dedicada a todos os conterrâneos espalhados pelo quatro cantos do mundo e que, por esta altura do ano, regressam ao Concelho para matar saudades da família e amigos.

O público foi retribuindo o carinho demonstrado por Carminho em palco com aplausos ao longo do concerto, sendo que no final a fadista correspondeu às expetativas dos fãs, que aguardaram pacientemente para pedir autógrafos e tirar fotografias.

GC CM Boticas