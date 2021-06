Boticas: Centro de Artes Nadir Afonso acolhe congresso “Modernismo Pra Lá e Pra Cá”

O Centro de Artes Nadir Afonso recebe nos próximos dias 1, 2 e 3 de julho, o Congresso Internacional sobre a Cultura e as Artes no contexto dos Estados Novos Português (1933-1974) e Brasileiro (1937-1945) – “Modernismo Pra Lá e Pra Cá”.

A iniciativa, que decorrerá no primeiro dia em formato online, através da plataforma digital ZOOM, e nos restantes de forma presencial, contará com a participação de vários investigadores das áreas das Ciências Sociais e Humanas, ligados a centros de investigação de várias universidades portuguesas, brasileiras e europeias.

Embora centrado na relação entre os modernismos e os Estados Novos português e brasileiro, o encontro visa promover uma discussão contextualizada, abrindo-se também a contribuições que permitam esclarecer processos de longa duração e fenómenos globais.

A análise do papel das diversas disciplinas artísticas, das artes visuais às performativas, incluindo também a literatura, na construção, legitimação e resistência aos (para)fascismos é ainda o mote para uma reflexão sobre o lugar da arte no exercício de uma cidadania crítica e ativa.

No decorrer do encontro será feita uma singela homenagem a Nadir Afonso, arquiteto e pintor com ligações familiares a Boticas, sendo esta iniciativa uma excelente oportunidade para divulgar o património arquitetónico e cultural do Concelho.

O congresso é organizado pela Fundação Nadir Afonso, Alter Ibi – associação transfronteiriça para o desenvolvimento e Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural – Arte Agora, com o apoio do Município de Boticas, do Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes (CIEBA), da Universidade de Lisboa, Universidade do Mato Grosso do Sul e da Unidade de Arqueologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, entre outros