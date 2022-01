Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços integram rota turística da EN 103

12 municípios, uma Região de Turismo, duas áreas protegidas e cinco Comunidades Intermunicipais com um “património” comum: a Estrada Nacional 103 (N103).

Foi com o objetivo de implementar uma estratégia comum tendo em vista a valorização e a promoção turística da Estrada Nacional nº 103, que o Município de Bragança, em parceria com o Turismo do Porto e Norte, promoveu, no 18 de janeiro, na Sala de Atos (Teatro Municipal de Bragança), uma reunião com os municípios de Barcelos, Boticas, Braga, Chaves, Esposende, Montalegre, Póvoa de Lanhoso, Valpaços, Viana do Castelo, Vieira do Minho e Vinhais.

“Reconhecemos o potencial turístico da Estrada Nacional 103 e dos territórios que atravessa, pelo que o objetivo comum é dinamizar e promover o vasto património existente, criando riqueza e incentivando o seu usufruto, seja a pé, de mota, de bicicleta ou de carro”, destacou o Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, durante o encontro.

Com a extensão de 274 quilómetros, a N103 liga o litoral minhoto, a partir da localidade de Neiva (Viana do Castelo), a Bragança e abrange, entre outros, territórios únicos como o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Parque Natural de Montesinho, Reservas da Biosfera Transfronteiriças e a Barragem dos Pisões, agregando uma riqueza ímpar ao nível da gastronomia, raças autóctones e produtos endógenos, património histórico, religioso e arqueológico ou da cultura.

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte, destacou que “a região quer colocar no mapa internacional das “Road Trips” um conjunto de estradas que considero das mais belas do mundo. Hoje demos, finalmente, um passo muito importante para a estruturação e futura promoção da N103, é um dia feliz para a região.

É ambição deste grupo de trabalho ter este novo produto turístico pronto antes do próximo verão.