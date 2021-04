Boticas: Comissão de Defesa Contra Incêndios apresentou Plano Operacional

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) esteve reunida esta quinta-feira, dia 22 de abril, para apresentar o Plano Operacional Municipal (POM) para o ano de 2021.

O POM 2021, instrumento que operacionaliza o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e em particular as ações de vigilância, deteção, fiscalização, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio, sofreu algumas restruturações e alterações em comparação com o plano do ano anterior, nomeadamente a inclusão da Equipa de Sapadores Florestais SF 45-118 da Comunidade Local dos Baldios de Covas do Barroso e da nova Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) e ainda a atribuição de setor territorial de defesa da floresta contra incêndios à Freguesia de Covas do Barroso.

No encontro foi também feita a monitorização do PMDFCI de 2021, relativamente às áreas executas atá à data pela Câmara Municipal, EDP Distribuição (E-Redes), Infraestruturas de Portugal (IP) e pela empresa Resinorte, sendo ainda apresentadas as ações desenvolvidas pela autarquia, Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) no Concelho, no que respeita à gestão, ordenamento e defesa da floresta contra incêndios.